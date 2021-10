Perseguição acaba em acidente e apreensão de mais de 1 tonelada de maconha

O veículo que o suspeito conduzia era roubado. O motorista não parou e fugiu em alta velocidade, até perder o controle do veículo em uma curva e tombar

Na noite de ontem (30/09), uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu mais de uma tonelada de maconha, no Oeste de Santa Catarina.

De acordo com a polícia, a droga tinha Florianópolis como destino e foi recolhida após perseguição e acidente do suspeito, um homem de 30 anos que foi preso em flagrante.

O veículo que o suspeito conduzia era roubado. O motorista não parou e fugiu em alta velocidade, até perder o controle do veículo em uma curva e tombar.

O carro estava carregado com tabletes de droga. Cerca de 1.130 quilos de maconha foram apreendidos. O veículo foi roubado em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, mas ela circulava clonada, com placas de outro veículo com as mesmas características.

O suspeito sofreu lesões leves e recebeu atendimento médico. Após sua liberação pelos socorristas, o homem foi encaminhado à delegacia e vai responder por tráfico de drogas.