Pela segunda vez, conta do papa Francisco curte foto sensual de modelo

A conta em inglês do papa Francisco curtiu uma foto sensual da modelo Margot Foxx, segundo prints que circulam no Twitter. Na foto em questão, a modelo aparece de maiô sem mostrar o rosto. Não é a primeira vez que a conta do papa se envolve em polêmica com curtidas em fotos sensuais de modelos.

No print em que a curtida do papa é revelada, foi parar na biografia do perfil da modelo e virou piada. Margot atualizou a bio da rede para: “Sou o par de seios favoritos do papa”.

Foxx retuitou os prints que mostram a interação do pontífice na rede social.

Em novembro, a conta do papa curtiu a foto da modelo brasileira Natalia Gabirotto. Na época, fontes do Vaticano afirmaram à agência católica de notícias CNA que o papa não é o administrador da conta, mas que terceiros.

Após repercussão, a curtida foi desfeita, mas também deu tempo de virar piada. Assim como Foxx, a modelo brasileira retuitou a imagem. Na legenda, ela disse: “Pelo menos, eu vou para o céu”.