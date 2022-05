PCDF prende traficante que tentou matar testemunha no Recanto da Emas

O traficante é considerado perigoso pela polícia e já teria assassinado um jovem por disputa de território na “favelinha”

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 27ª Delegacia de Polícia, prendeu no Recanto das Emas o traficante Eduardo Mendes de Oliveira, de 34 anos, nesta terça-feira (11). Considerado perigoso, Eduardo, mais conhecido como “ Dudu”, teria tentado matar uma testemunha em maio de 2021.

A vítima, uma senhora de 47 anos, teria testemunhado o momento em que Eduardo praticava o tráfico de drogas na região. No dia 02 de maio de 2021, em uma tentativa de “queima de arquivo”, o traficante desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, que sobreviveu. No momento do crime o autor estava na companhia de dois homens, de 27 anos e 28 anos, que também foram presos pelas equipes da 27ª DP.

Foragido há cerca de um ano, o traficante teve a prisão decretada pelo Tribunal do Júri do Recanto das Emas. De acordo com o delegado chefe da 27ª DP, Pablo Aguiar, no momento da prisão Eduardo, apresentou uma identidade falsa e, por esse motivo, foi preso em flagrante.

O criminoso tem passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, associação criminosa e roubo, além de ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Também é investigado pela morte de um jovem no mês de fevereiro deste ano, na quadra 406 do Recanto das Emas, por desavenças, em razão de disputa de ponto de tráfico de drogas no local conhecido como “favelinha”.

“Ele também é suspeito de ter praticado um crime brutal em outra cidade do Distrito Federal.” afirma o delegado, Pablo Aguiar. O crime de grande repercussão ocorreu recentemente em outra cidade satélite do Distrito Federal.

Em outubro de 2021 o criminoso passou a ser procurado pela Seção de Investigação a Crimes Violentos (SICVIO) da 27ª DP, e os investigadores tomaram conhecimento de que além de tráfico de drogas, homicídio e outros crimes violentos o criminoso também estaria fornecendo armas de fogo para outros criminoso do Recanto das Emas, praticarem roubos e homicídios.