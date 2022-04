PCDF prende traficante com cardápio de drogas e entrega grátis

Coam o infrator preso em flagrante, foi encontrado diversas porções de entorpecentes, com um verdadeiro cardápio variado de drogas, tais como skank, maconha, LSD, cocaína, ecstasy e haxixe

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF,) por intermédio do trabalho de investigação da 35ªDP, prendeu um homem por tráfico de entorpecentes nesta sexta-feira (8). De acordo com as investigações, o traficante usava das redes sociais para o comércio ilegal. O criminoso ainda fazia entregas delivery a usuários que adquiriam os entorpecentes por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.

O criminoso tinha um cardápio virtual para atender os clientes e,como bônus para fidelizar clientes, o traficante informava que a entrega era grátis em algumas regiões.

Coam o infrator preso em flagrante, foi encontrado diversas porções de entorpecentes, com um verdadeiro cardápio variado de drogas, tais como skank, maconha, LSD, cocaína, ecstasy e haxixe.

Duas balanças de precisão também foram apreendidas no interior do veículo, as quais eram utilizadas para pesar as drogas durante a negociação.

O homem foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça, além de balanças de precisão.