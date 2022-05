PCDF prende idosa por tráfico de drogas no Sol Nascente

Nessa segunda-feira, 30, a PCDF prendeu em flagrante uma idosa, de 68 anos, conhecida como vovó do pó, pelo crime de tráfico de drogas

No final da tarde dessa segunda-feira, 30, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19a DP, prendeu em flagrante uma idosa, de 68 anos, conhecida como vovó do pó, pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a delegacia, a investigada realizava o tráfico de drogas no bar que fica no interior do lote onde reside a envolvida, situado na região do Sol Nascente.

Após monitoramento realizado pela equipe, foi possível identificar um usuário que havia acabado de comprar uma porção de crack da traficante no lote da investigada, onde houve a abordagem dos envolvidos e a idosa foi presa em flagrante. Após ser realizada uma varredura no local, foram apreendidas quatro porções de crack e R$ 81, em espécie.

“Vale destacar que a investigada já foi presa anteriormente pela equipe da 19a DP e já tinha antecedentes criminais pelo mesmo crime desde o ano de 1984. Atualmente a idosa estava em prisão domiciliar e em razão do flagrante, ela foi recolhida à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça”, explica o delegado-adjunto da 19a DP, Thiago Peralva.