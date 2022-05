PCDF prende homem de alta periculosidade que esfaqueou outro por conta de briga de cães

O motivo do desentendimento entre os vizinhos foi o ataque de um cão da raça pitbull a um shih-tzu no Sol Nascente.

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por intermédio da 23ª Delegacia de Polícia através da Operação Ricochete localizou um suspeito de tentativa de homicídio na noite da última quarta-feira (25). Um homem de 37 anos foi preso após esfaquear um vizinho por conta de uma briga entre cães.

O crime ocorreu no conjunto A do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia, motivado por um desentendimento entre vizinhos. Um cão da raça pitbull de propriedade da vítima, fugiu de casa e atacou um cão da raça shih-tzu. A dona do cão da raça shih-tzu foi tirar satisfação com a vítima e após uma discussão acabou sendo agredida.

Na ocasião, a vítima foi autuada por lesão corporal e violação de domicílio, pois tentou fugir da polícia, e foi localizada em uma residência próxima. O tio da dona do shih-tzu tomou conhecimento da agressão e armou uma emboscada com intenção de matar o dono do pitbull. Assim que a vítima saiu de casa o suspeito o seguiu e o atacou a facadas, ainda ferida a vítima conseguiu correr e fugir dos ataques.

O suspeito foi localizado pelas equipes da 23ª DP na noite desta quarta-feira (25) ainda em posse das armas brancas utilizadas para esfaquear a vítima. De acordo com a PCDF o suspeito é considerado de alta periculosidade, pois já possui passagem por homicídio e feminicídio tentado.

O homem de 37 anos foi recolhido à carceragem da PCDF e permanecerá à disposição da Justiça. Se condenado, deverá responder por tentativa de homicídio qualificada.