PCDF prende homem acusado de agredir motorista de aplicativo

Nessa segunda-feira, 27, a PCDF, realizou a prisão em flagrante de um homem após ele agredir um motorista de transporte por aplicativo

Na noite dessa segunda-feira, 27, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da 38ª DP, realizou a prisão em flagrante de um homem, de 28 anos, após ele agredir um motorista de transporte por aplicativo.

A vítima, um homem, de 57 anos, trabalhava com seu veículo quando parou para pegar um passageiro. Nesse momento, dois desconhecidos embarcaram no veículo, quando passou a ser agredido com socos na cabeça por um deles, o qual, de acordo com o motorista, estava bastante alterado.

Durante o trajeto, o comparsa do agressor desceu do veículo, porém ele ainda continuou com as agressões, passando a desferir golpes com o celular na cabeça do motorista.

Segundo apurado, a vítima, desesperada, ingressou com seu veículo no estacionamento da 38ª DP e pediu socorro aos policiais de plantão, os quais efetuaram a abordagem ao agressor e realizaram a sua prisão. O envolvido ainda proferiu diversas injúrias contra os policiais.

Em revista pessoal no autor, os agentes encontraram em seu poder um cigarro artesanal de maconha.

Diante de tais fatos, foi o envolvido conduzido à 8ª DP, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de desacato, lesão corporal e posse de drogas para consumo pessoal.

Após, o autuado foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.