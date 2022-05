PCDF prende acusado de tráfico de drogas delivery

Nessa segunda-feira, 11, a PCDF, por meio da 35ª DP, realizou a prisão em flagrante de um homem que possuía uma grande quantidade de cocaína

Nessa segunda-feira, 11, a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 35ª DP, realizou a prisão em flagrante de um homem que portava uma grande quantidade de cocaína.

Segunda as investigações, ele também realizava a venda de entorpecentes na própria residência e utilizava a sua motocicleta para efetuar a entrega delivery de drogas.

Na abordagem, testemunhas informaram que o traficante estaria de saída para fazer uma entrega no Setor de Mansões em Sobradinho II, quando as equipes passaram a monitorar o traficante e confirmaram toda a dinâmica noticiada pela comunidade.

O criminoso foi abordado no momento em que iria fazer uma entrega. Com ele foi apreendidas diversas porções de cocaína, maconha, balança de precisão, artefatos usados para o comércio da droga, um telefone celular, além de R$ 330, em espécie, e a motocicleta utilizada no tráfico.

Se ele for condenado, poderá ficar até 15 anos na prisão. O autuado encontra-se recolhido na carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.