PCDF divulga imagem de suspeito de homicídio que assassinou técnico de enfermagem

O principal suspeito foi visto por sistemas de videomonitoramento em que ele aparece caminhando em via pública

A Polícia Civildo Distrito Federal (PCDF) divulgou imagens do suspeito da autoria do homicídio qualificado que vitimou o técnico de enfermagem, na madrugada do último sábado (2), em Ceilândia Norte. André Sinhá foi encontrado sem roupas dentro do próprio apartamento, na QNN 7 de Ceilândia, com os braços amarrados com um cabo de ferro de passar roupas.

De acordo com testemunhas do caso, André saiu de casa na sexta-feira à noite (1º) na companhia de alguns amigos. O grupo foi a dois bares da cidade, e depois e o rapaz foi para casa.

Sem notícias da vítima, amigos acionaram a dona do imóvel. No local, encontraram André morto, dentro do quarto.

O principal suspeito foi visto por sistemas de videomonitoramento em que ele aparece caminhando em via pública. A PCDF disponibiliza vários canais on-line de denúncia pelo site oficial: www.pcdf.df.gov.br e ainda o Disque-Denúncia (197), ligação gratuita.