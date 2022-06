PCDF deflagra Operação Medius referente a falsificação de documentos

Nesta quinta, a PCDF deflagrou a Operação Medius para desarticular grupo criminoso que produzia documentos falsos

Na manhã desta quinta-feira, 08, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), deflagrou por intermédio da Corf, e com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), deflagrou a Operação Medius para desarticular grupo criminoso que produzia documentos falsos visando à aprovação de vistos em serviços consulares de diversos países.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na região de Guarulhos, São Paulo, sendo um deles em uma agência de turismo e o outro em residência.

As investigações iniciaram-se no mês passado, através da comunicação de embaixadas e consulados no Distrito Federal, ocasião em que oito pessoas foram autuadas por apresentarem documentos falsos para requerer vistos de entrada e permanência em territórios estrangeiros.

Apurou-se, ainda, que todos eles tinham contratado o serviço de uma agência de turismo em São Paulo, pelo preço médio de R$ 30 mil.

A empresa auxiliava os envolvidos no preenchimento dos formulários, agendamento dos vistos e fornecimento de documentos falsos, tais como comprovante de vínculo empregatício, declarações de imposto de renda, extratos bancários e escritura de imóveis.

“Estima-se a participação de pelo menos quatro integrantes neste grupo que agiam, desde 2018, fornecendo documentos falsos para moradores de vários estados da federação”, destaca o coordenador da Corf, delegado Wisllei Salomão.

As pessoas que apresentaram documentos falsos irão responder pelo crime de uso de documento falso (pena de 1 a 6 anos) e os integrantes do grupo criminoso podem ser responsabilizados pelos crimes de falsificação de documentos (1 a 6 anos) e associação criminosa (1 a 3 anos).

“As investigações prosseguem em ação conjunta com as embaixadas localizadas no Distrito Federal. Além da responsabilização criminal, os vistos já concedidos poderão ser cancelados e as pessoas obrigadas a retornarem para o Brasil”, finaliza o delegado.

A operação ganhou o nome Medius por significar intermediário em latim.