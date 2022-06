PCDF deflagra Operação Bad Driver

A PCDF deflagrou nova fase da Operação Bad Driver e prendeu em flagrante um homem pelos crimes de embriaguez ao volante

Na noite de domingo, 26, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 38ª DP, deflagrou nova fase da Operação Bad Driver e prendeu em flagrante um homem de 41 anos pelos crimes de embriaguez ao volante, evasão do local de acidente, direção perigosa e desacato.

Segundo o apurado, após conduzir o veículo na contramão, em zigue-zague e em alta velocidade, o homem colidiu com um automóvel estacionado em uma via de Vicente Pires. Após o fato, o acusado fugiu do local.

Os policiais, após diligências, conseguiram localizar o autor com o veículo estacionado na marginal da via Estrutural. Durante a abordagem, os agentes notaram que o indivíduo estava exaltado e apresentava nítidos sinais de embriaguez.

Ao ser informado que seria conduzido à delegacia, o homem ficou agressivo e desacatou os policiais. Ele foi algemado e conduzido à delegacia.

O teste de alcoolemia constatou a concentração de 0,82 mg de álcool por litro de ar alveolar. Após as providências legais, o acusado foi recolhido ao cárcere da PCDF.