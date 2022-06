URGENTE: Míssil atinge shopping ‘movimentado’ na Ucrânia, causando mortos e feridos (autoridades locais)

“O shopping está em chamas e as equipes de resgate combatem o fogo. O número de vítimas é impossível de imaginar”, disse Dmytro Lunin

Um míssil russo atingiu nesta segunda-feira (27) um “movimentado” centro comercial de Kremenchuk, no centro da Ucrânia, causando mortos e feridos, indicaram as autoridades locais, que acrescentaram que o número de vítimas pode ser muito alto.

Segundo Kyrylo Tymochenko, chefe-adjunto da administração presidencial ucraniana, ao menos duas pessoas morreram e 20 outras ficaram feridas, incluindo nove gravemente.

“As operações de resgate continuam”, escreveu no Telegram.

“Os ocupantes dispararam um míssil contra um shopping onde havia mais de mil civis. O shopping está em chamas e as equipes de resgate combatem o fogo. O número de vítimas é impossível de imaginar”, escreveu no Facebook o presidente Volodymyr Zelensky.

Ele acompanhou sua mensagem com um vídeo que mostra o centro comercial pegando fogo, com grandes colunas de fumaça e caminhões dos bombeiros.

“O tiro de míssil em Kremenchuk atingiu um local muito movimentado sem qualquer relação com as hostilidades”, denunciou no Facebook Vitali Maletsky, prefeito desta cidade que tinha 220.000 habitantes antes da guerra.

“Há mortos e feridos. Mais detalhes chegarão”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governador regional, Dmytro Lunin, denunciou um “crime de guerra” e um “crime contra a humanidade”, bem como um “ate de terror não dissimulado e cínico contra a população civil”.

Veja vídeo:

© Agence France-Presse