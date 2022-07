PCDF apreende adolescente acusado de assaltar loja de chocolates

A PCDF deflagrou operação que resultou na apreensão de um adolescente investigado por roubo em uma loja de chocolates, em Vicente Pires

Na tarde dessa quarta-feira, 13, equipe da 38ª DP deflagrou a Operação Minderjährig (menor de idade em alemão) que resultou na apreensão de um adolescente, de 16 anos, investigado por praticar ato infracional análogo ao crime de roubo em uma loja de chocolates, localizada em Vicente Pires, no início do mês passado.

De acordo com a autoridade policial da 38ª DP, João Ataliba Neto, a identificação do menor infrator ocorreu após grande divulgação da ação criminosa pelos órgãos de imprensa, o que possibilitou à polícia o recebimento de denúncias anônimas e qualificação do envolvido.

Segundo as investigações, o adolescente infrator teria, no final de fevereiro deste ano, também cometido um assalto a uma hamburgueria na Rua 4-A de Vicente Pires.

Durante a operação, os policiais encontraram uma porção de maconha de posse do adolescente, razão pela qual ele foi conduzido em flagrante à sede da Delegacia da Criança e do Adolescente II, em Ceilândia, para ser submetido aos procedimentos legais.

“Por se tratarem de crimes praticados por menor de idade, as investigações dos dois roubos cometidos em Vicente Pires, prosseguirão sob a coordenação da equipe da DCA II”, finaliza Ataliba.