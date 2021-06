PC-PI cumpre mandados por crimes de estupro de vulnerável

As duas prisões foram feitas por suposto crime de estupro de vulnerável, o suspeito do segundo mandato tem cinco acusações

A Polícia Civil do Piauí (PC-PI), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, cumpriu dois mandados de prisão nesta quarta-feira, 23. As duas prisões foram feitas por suposto crime de estupro de vulnerável, o suspeito do segundo mandato tem cinco acusações de estupro contra crianças.

Em uma semana a Polícia Civil já cumpri quatro mandados de prisão de inquéritos policiais instaurados pela Operação Acalento, organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uma das prisões ocorreu em Planaltina, DF, e outra em Santa Inês, MA.

No caso da prisão em Santa Inês, o preso se trata do pai da criança violentada, de apenas 01 ano de idade. As agressões cometidas contra a própria filha foram gravadas, o vídeo foi amplamente divulgado nas redes sociais. O acusado estava ameaçando a criança de morte.

Com informações da Polícia Civil