Pastor é preso por suspeita de abuso contra enteadas e fiéis

Policiais chegaram ao homem após um trabalho de inteligência e monitoramento

Um pastor suspeito de abusar das duas enteadas, de 3 e 8 anos de idade, e de fiéis foi preso nesta quinta-feira (2) na comunidade de Antares, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva.

Policiais civis da 36ª DP (Santa Cruz) chegaram ao homem após um trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações, “valendo-se da posição de liderança na igreja”, o homem cometeu os abusos contra fiéis. Já os crimes contra as duas enteadas teriam sido cometidos em 2014 e 2018.

O homem foi indiciado em sete inquéritos na distrital. Ele vai responder por violação sexual mediante fraude.

O suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.