Pastor é preso por estuprar sobrinha e outras quatro crianças

De acordo com o delegado Bruno Ferreira, responsável pelas investigações, os abusos ocorreram tanto na residência das vítimas quanto dentro da kombi do agressor, em diversas ocasiões

Um pastor foi preso em Iporá, região oeste de Goiás, acusado de cometer estupros contra a sua sobrinha e outras quatro crianças.

A prisão do pastor ocorreu na última sexta-feira (23), em sua própria residência. Caso seja indiciado, ele deverá responder por estupro de vulnerável. Durante o interrogatório policial, o suspeito optou por permanecer em silêncio. Vale ressaltar que ele já possui antecedentes criminais relacionados a um caso de estupro de vulnerável ocorrido em 2020.

A denúncia inicial foi feita pela mãe de uma das vítimas, e após a prisão do agressor, a sobrinha também decidiu procurar a polícia, juntamente com outras três vítimas. Atualmente, a sobrinha, que já é maior de idade, relatou ter sido abusada dos 13 aos 17 anos pelo tio.

Segundo o delegado, as demais vítimas têm entre 10 e 11 anos, e os abusos ocorriam em locais variados, incluindo as respectivas residências das crianças e até mesmo dentro da kombi do agressor.

Conforme informações da Polícia Civil, o homem se apresentava como pastor e possuía uma pequena igreja na cidade. Ele aproveitava-se da confiança estabelecida com os fiéis para se aproximar e cometer esses crimes sexuais repugnantes.