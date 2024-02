Pastor é preso após orientar os pais a bater em crianças em SP

O líder religioso foi ordenado a pagar uma indenização de R$ 10 mil por danos morais coletivos

O pastor Leandro Rafael Cezar foi sentenciado por incitar a prática de crime devido a um vídeo no qual instrui os pais a utilizarem violência física contra crianças. A decisão de quatro meses de prisão em regime aberto foi proferida pelo juiz Luiz Guilherme Cursino Santos, da comarca de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.

Além da pena de prisão, o líder religioso foi ordenado a pagar uma indenização de R$ 10 mil por danos morais coletivos. Segundo determinação judicial, o montante será destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba.

No vídeo, divulgado na rede social TikTok, o pastor Cezar faz uso de uma interpretação do livro bíblico de Provérbios para justificar a aplicação de castigos físicos em crianças. “‘Pastor, mas eu bati’. Mas bateu de que jeito? Tapa em cima da fralda? Você faz a criança rir e não sofrer. A vara tem que fazer doer, mas não é para espancar”, é o trecho transcrito no processo.