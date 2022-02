Pastor é morto a facadas e tem corpo abandonado em uma ponte, em Senador Canedo

Suspeito contou à polícia que a vítima o convidou para beber e que crime aconteceu após uma discussão entre eles

Um pastor de 34 anos foi morto a facadas e teve seu corpo abandonado em uma ponte, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo, em Senador Canedo, no Goiás. Um homem de 27 anos foi preso e confessou o crime à Polícia Militar.

Na madrugada de segunda-feira (7), Wallms de Souza Silva estava em um bar em Senador Canedo e solicitou uma corrida por aplicativo. Após a corrida, o motorista Romário Dias da Silva chamou o jovem para beber, ele teria aceitado, porém, entrou em casa para pegar uma faca.

“Ele finalizou a corrida e eu peguei uma faca, porque não sabia com quem estava saindo. Do nada, ele começou a discutir. Falei ‘não vou levar desaforo pra casa’. Eu meti a faca nele, mas depois me arrependi”, contou Wallms.

Após a agressão, o homem colocou a vítima no banco traseiro e seguiu para Goiânia para deixá-lo em um hospital. No meio do caminho, percebeu que não teria gasolina o suficiente, então deixou a vítima em uma ponte e voltou.

A polícia localizou e prendeu o suspeito na noite de segunda-feira e foi encontrado a chave do carro da vítima, o veículo estava abandonado em uma rua. A PM também conseguiu apreender as roupas e a faca usadas no momento do crime.

O motorista tinha cadastro junto aos aplicativos da Uber e da 99. A 99 afirmou em nota que lamenta o ocorrido e “não identificou intercorrências nas corridas realizadas pelo condutor na plataforma” e está à disposição para colaborar com as investigações. Já a Uber informou que não foram identificadas corridas dentro do aplicativo no dia do crime.

Wallams foi levado para a Central de Flagrantes de Senador Canedo e foi preso em flagrante por homicídio.