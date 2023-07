Pastor é indiciado por estuprar filha de 10 anos

Após a abertura de um inquérito policial, um mandado de prisão preventiva foi solicitado contra o acusado e cumprido no mês passado

Um homem de 44 anos, pastor e professor, foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável contra sua própria filha, uma criança de apenas 10 anos, no município de Colônia do Gurguéia, situado no Sul do Piauí.

O delegado Arão Lobão, encarregado do caso, informou que a denúncia chegou à polícia no ano passado.

Além disso, o delegado revelou que outro inquérito policial envolvendo o pastor foi concluído, dessa vez relacionado a uma adolescente como vítima. Embora não tenha divulgado detalhes sobre o crime cometido contra a jovem, o delegado afirmou que o suspeito teria atentado contra sua dignidade sexual.