Passageiro morre após ser agredido na estação da Luz em SP

Crime foi segunda (21). Jefferson da Silva teve edema cerebral, foi socorrido por seguranças do Metrô, mas morreu no hospital um dia após ser agredido

A Polícia Civil de São Paulo investiga a circunstância da morte de um homem de 30 anos que, segundo testemunhas, foi espancado na estação da Luz na última segunda (21).

De acordo com boletim de ocorrência, os seguranças do metrô perceberam movimento estranho e quando foram verificar o que ocorria encontraram a vítima caída.

Testemunhas ouvidas narraram à polícia que Jefferson Fernandes da Silva, a vítima, havia discutido, momentos antes, com outro passageiro, não identificado, “culminando em um embate físico entre ambos.”

Segundo o documento, Silva foi agredido com um soco no rosto, caiu no chão e teve a cabeça chutada. A polícia agora tenta identificar o autor das agressões, que fugiu.

A vítima acabou morrendo na última quarta (23) em decorrência das agressões.

Procurada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a Polícia Civil investiga a morte de um rapaz, de 30 anos, após uma discussão com um homem na Estação da Luz.

“A vítima foi encontrada e socorrida à Santa Casa de Misericórdia por seguranças do Metrô. Na quarta-feira (23), a polícia foi informada que o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O caso é investigado pela Delegacia do Metropolitano (Delpom), que requisitou imagens de câmeras de segurança do local e trabalha para esclarecer os fatos”, diz a nota.