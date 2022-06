Passageiro é esfaqueado dentro da estação da Luz, em São Paulo

Um homem foi esfaqueado na estação da Luz, uma das mais movimentadas de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (24)

Um homem foi esfaqueado na estação da Luz, uma das mais movimentadas de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (24).

Segundo a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), o caso foi registrado por volta das 16h50 no saguão inferior da estação, na área que contempla os passageiros das linhas 7-Rubi e 11-Coral.

Uma pessoa foi detida por suspeita de envolvimento com o crime pela Polícia Ferroviária. Segundo a Polícia Militar, o esfaqueamento foi causado por uma briga com desentendimento entre dois usuários do trem.

O crime causou correria entre os passageiros e a confusão foi narrada por alguns nas redes sociais.

“Deu alguma confusão, todas as pessoas começaram a correr da CPTM para a linha azul e se jogaram dentro da farmácia”, afirmou a funcionária de uma farmácia em publicação nas redes sociais.

Segundo ela, umas 30 pessoas entraram no local e ficaram abaixadas pensando que tiros tinham sido disparados na estação.

A vítima foi resgatada pelo Samu e encaminhada consciente a um hospital da capital. O suspeito foi detido e deve ser encaminhado ao 2º DP, no bairro do Bom Retiro, área central da capital.

“A CPTM irá colaborar com todas as informações necessárias para elucidar a situação”, afirmou nota do órgão.