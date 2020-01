Para proteger filhos, ex-mulher de Hulk se muda

PUBLICIDADE 

Iran Ângelo é ex-mulher do jogador Hulk Paraíba e deixou João Pessoa (PB), onde morava toda a família dela, e se mudou com os três filhos para São Paulo.

A decisão dela foi tomada para proteger os filhos. Iran foi alvo de um escândalo após ver sua sobrinha Camila Ângelo assumir a relação com o jogador após a separação do casal. Hulk foi para China com a nova namorada.

Hulk Paraíba em 21 de dezembro, às portas da véspera natalina, revelou seu relacionamento com Camila Ângelo. O choque não ocorreu porque ele havia aberto o coração para o amor apenas três meses depois de finalizar seu casamento com Iran Ângelo, com quem esteve por 12 anos. A família se surpreendeu por ele estar se envolvendo com a sobrinha favorita de sua ex-mulher.

Quando a notícia veio à tona, a assessoria de imprensa do jogador revelou que Hulk reuniu os familiares contou a noticia.