‘Papai Noel do tráfico’ é preso em Goiânia

Com o suspeito, foram encontrados 24 tabletes de maconha embrulhados em papel de presente

Na quarta-feira (17), um homem foi preso suspeito de vender maconha embrulhada em papel de presente, em Goiânia (GO). De acordo com a Polícia Militar (PM), ele se denominava “Papai Noel do tráfico”.

Conforme os policiais, o homem estava em um carro alugado e esperava uma pessoa para quem entregaria a carga da droga.

A polícia informou que o suspeito é da Bahia e estava há pouco tempo em Goiás. Ele trocava semanalmente de carro alugado para dificultar ser identificado.

Com o suspeito, foram encontrados 24 tabletes de maconha embrulhados em papel de presente. Ele foi autuado por tráfico de drogas.