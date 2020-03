Papagaio morre em incêndio provocado por explosão de celular

PUBLICIDADE 

Um aparelho celular explodiu dentro de uma residência, causou um incêndio e matou um papagaio, em Fortaleza-CE.

Segundo a proprietária da casa, o inquilino informou a ela que deixou um celular carregando em cima da cama e quando retornou da academia foi surpreendido por populares tentando conter as chamas na casa.

O incêndio chegou a comprometer alguns cômodas do imóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou em torno de três horas para controlar as chamas.

De acordo com algumas testemunhas, cinco pessoas moram no local, mas não tinha ninguém em casa no momento do incêndio. O animal, vítima do fogo, pertencia aos moradores e ficou preso dentro da residência na hora da ocorrência.