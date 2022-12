Pai suspeito de estuprar a própia filha de 10 anos

“Hoje não, pai. Não estraga meu dia, que vou passar com as minhas irmãzinhas”, disse a vítima, conforme consta no registro policial

Um homem de 43 anos é suspeito de abusar sexualmente da própria filha em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Por meio de nota, nesta quarta-feira (7), a Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar o caso, mas ainda não houve prisão.

O caso foi denunciado à polícia na última sexta-feira (2). Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a madrasta da criança contou que, na quinta-feira (1º), saiu de casa para ir ao açougue e recebeu uma ligação da vizinha contando do abuso.

A mulher, que mora ao lado da casa da família, foi procurada pela menina. Ao retornar para a residência, a madrasta conversou com a enteada, que contou detalhes do estupro. A menina foi levada ao hospital e medicada.

Em conversa com os policiais, a vítima disse que o pai entregou um celular para que o irmão dela, um adolescente de 13 anos com deficiência mental, se distraísse com joguinhos e, em seguida, a levou para o único quarto da casa, a segurou pelos braços e ordenou que tirasse a calcinha.

“Hoje não, pai. Não estraga meu dia, que vou passar com as minhas irmãzinhas”, disse a vítima, conforme consta no registro policial.



Ainda segundo o boletim, a criança disse que chutou, empurrou o suspeito e conseguiu ir para perto do irmão na sala. No entanto, ela foi puxada novamente para outro cômodo, onde foi obrigada a manter relação sexual.

Ainda conforme a menina, ela foi estuprada outras vezes e, em algumas situações, os abusos aconteciam duas vezes ao dia. A criança afirmou que não contou dos outros abusos por medo do pai matar a madrasta e o irmão dela.

Além disso, disse que tinha medo de voltar para o abrigo, onde morou por um tempo após ser estuprada, quando mais nova, pelo companheiro da mãe. Na época, ela teve os braços e mãos queimados com cigarro.

A madrasta afirmou que não sabia dos abusos e que os enteados foram morar com o casal há cinco anos. Segundo a mulher, o companheiro é usuário de drogas e consome bebida alcoólica de forma abusiva.

Conforme os militares, o homem tem vários registros policiais de maus-tratos contra os filhos e a mulher, além de roubo.

Localizado em hospital



De acordo com a Polícia Civil, o homem foi encontrado hospitalizado em uma unidade de saúde de Belo Horizonte, no sábado (3). No entanto, não foi preso já que “não se encontrava em estado flagrancial”.

Não foi informado por qual motivo o homem estava internado. Ainda de acordo com a polícia, os trabalhos investigativos prosseguem a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Betim.