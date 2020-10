PUBLICIDADE

Um vídeo compartilhado nas redes sociais indignou os internautas nesta semana. Nas imagens, um pai obriga o filho, de 4 anos, a comer um ovo cru que caiu no chão. “É bom? Eu falo para você ter cuidado com as coisas. Bom que na próxima vez você toma cuidado. Entendeu? Ouviu?”, disse o pai após o menino deixar o ovo cair.

De acordo com a mãe, o pai gravou o vídeo e enviou as imagens para mostrar o castigo ao filho. Segundo o G1, a criança mora com o pai porque ela não tem condições de criá-lo.

A mãe relatou que quer registrar um boletim de ocorrência por maus-tratos contra o ex-namorado. Eles estiveram juntos por cinco anos e estão separados atualmente.

Agora quero trazer ele de volta para morar comigo porque tenho como cuidar dele. Meu coração doeu muito ao assistir aquela cena. Não esperava isso do pai dele”, desabafou a mãe.

