Pai é suspeito de tentar matar filha após fim de relacionamento com ex-mulher

PUBLICIDADE

Um homem, de 35 anos, é suspeito de tentar matar a filha na madrugada desta segunda-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, que é ex-policial, estaria inconformado com o término do relacionamento com a ex-mulher e não queria ficar longe da filha. Após a tentativa de homicídio, ele ainda tentou tirar a própria vida.

Ainda de acordo com a polícia local, o crime ocorreu em um hotel, no centro de Contagem, Belo Horizonte-MG. Pai e filha estavam hospedados no local desde o último sábado (3). Em depoimento, o suspeito alegou que está com depressão e se disse arrependido do crime.

O casal está em processo de separação e divide a guarda da criança. De acordo com a determinação da Justiça, o homem deveria devolver a filha para a mãe nesta segunda-feira. A mãe e a criança residem no Paraná, onde o homem já atuou como policial.

Durante a noite de domingo, o homem teria dado remédios antialérgicos para a filha, o que a deixou sonolenta. Já pela madrugada, ele teria tentado enforcá-la. Na sequência, ele teria tentando se enforcar. No entanto, a estrutura cedeu com o peso do corpo do suspeito e o barulho fez com que os funcionários acionassem a Polícia Militar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada até o hospital regional de Contagem. O homem foi detido após receber atendimento médico.