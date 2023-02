Pai é preso suspeito de estuprar filhas e enviar mensagens com teor sexual

O pai teria praticado os crimes durante a infância das vítimas, que hoje são maiores de idade, com 30 e 28 anos, respectivamente

Um homem de 52 anos foi preso, nesta quinta-feira (2), suspeito de abusar sexualmente das próprias filhas, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. O pai teria praticado os crimes durante a infância das vítimas, que hoje são maiores de idade, com 30 e 28 anos, respectivamente.

Segundo a delegada Isabella Joy, uma das vítimas tomou coragem de denunciar o pai após o homem mandar mensagens de cunho sexual, alegando que “pagaria caro” para ter a filha e que já sonhou “fazendo amor” com a mulher.

“Ele ameaçava as vítimas e cometia esses crimes libidinosos, como passar a mãe e colocar o dedo nas partes íntimas delas. Elas acreditam que foram abusadas até os 12 anos, mas não sabem dizer quando começaram os crimes. Eram bem novinhas”, explicou.

Ainda de acordo com Isabella, o suspeito começou a oferecer dinheiro para as filhas em troca de favores sexuais recentemente. O homem utilizava uma arma de fogo para amedrontar as mulheres, conforme a delegada.

“Ele era um CAC, foi preso preventivamente. Vamos continuar as investigações porque acreditamos que tenham outras vítimas”, concluiu.