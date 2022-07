Pai é preso suspeito de estuprar a filha dos 5 aos 13 anos em Natal

A PM prendeu em flagrante um homem de 41 anos suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, de 13 anos

Na noite deste domingo, 10, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 41 anos suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, de 13 anos.

Segundo a denúncia da mãe aos policiais e o relato da adolescente, o crime acontecia desde que ela tinha 5 anos.

A prisão aconteceu no bairro Cidade Nova, na Zona Oeste de Natal.

De acordo com a Polícia Militar, a própria mãe da vítima abordou uma viatura que fazia o patrulhamento no bairro Cidade da Esperança, por volta das 22h30, para fazer a denúncia.

A mulher contou aos policiais que filha dela estava sendo abusada pelo suspeito, o próprio pai da adolescente.

Segundo a mulher relatou aos policiais, o crime começou quando a filha tinha 5 anos, mas a adolescente decidiu contar à mãe apenas agora.

Os policiais do 9º Batalhão da PM foram até à casa onde a família morava no bairro Cidade Nova, e efetuaram a prisão do suspeito em flagrante. A menina de 13 anos também estava na residência e confirmou a história à PM.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, da Polícia Civil, onde foi autuado por crime de estupro de vulnerável e ficou preso.