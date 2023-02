Pai é preso por estuprar as três filhas

Suspeito chegou a submeter uma das vítimas à prática de conjunção carnal

Nesta quinta-feira (09/2), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Senador Canedo, cumpriu mandado de prisão preventiva pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável contra investigado por estuprar as três filhas de 11, 14 e 15 anos de idade.

Conforme apurado, o investigado praticou diversos atos libidinosos contra as próprias filhas. As vítimas foram ouvidas na Deam de Senador Canedo e encaminhadas para acompanhamento psicológico.

A Polícia Civil realizou todas as medidas investigativas e ouviu todas as testemunhas. Com os elementos obtidos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado. Deferida a medida, a equipe da Deam de Senador Canedo deu cumprimento ao mandado de prisão. O investigado encontra-se à disposição da Justiça.