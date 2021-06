Pai é preso após agredir o filho de 6 anos

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe da criança negou as agressões

No domingo (6), um pai foi preso após agredir o filho de apenas 6 anos de idade na cidade de Arapiraca (AL). De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe da criança negou as agressões.

A PM foi até o endereço da família, após denúncias dos vizinhos. Enquanto a mãe negava as agressões, o seu filho saiu do quarto chorando. Ele tinha hematomas espalhados pelo corpo.

Depois da criança se revelar para os policiais, a mãe confirmou que as agressões foram feitas pelo pai, que é usuário de drogas. De acordo com o Conselho Tutelar, foi constatado a a situação de maus-tratos.

Durante o diálogo com os policiais, o agressor ficou nervoso e resistiu à prisão. Ele foi levado para a Central de Polícia e autuado por lesão corporal dolosa.

Outro caso parecido aconteceu em Arapiraca, só que no sábado (5). Uma menina de 6 anos foi parar no hospital com marcas de agressão. O pai era o responsável pelas agressões.