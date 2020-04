Pai é morto com filho no colo; esposa acusa polícia

PUBLICIDADE 

Na tarde desta quinta-feira (30), o catador de recicláveis, Mateus da Silva, de 21 anos, foi morto com seu filho de dois anos no colo, no bairro Roça Grande, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

A esposa de Mateus culpa a Polícia Militar do Paraná.

Segundo testemunhas da ocorrência, o homem discutia com a esposa quando a família chamou a equipe do Conselho Tutelar. Os conselheiros chegaram junto a agentes da Polícia Militar.

De acordo com a esposa, os policiais mataram o catador com quatro tiros nas costas enquanto o pai abraçava o filho, com medo que os Conselheiros Tutelares levassem a criança.

O casal tem três filhos, um bebê de 2 meses, um menino de 2 anos e uma menina com 4 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Conselho [Tutelar] disse que ia levar meus filhos. Ele foi abraçar o filho do meio. Eu estava com o [filho] mais novo. Aí eles [os policiais] atiraram. Mas ele não foi para cima dele. Quando ele virou para pia, eles [policiais] atiraram. Ele não foi para cima de ninguém. Não precisava disso”, disse a mãe da criança.

O casal está junto há quatro anos. O conselho tutelar levou as crianças.

Versão da Polícia

A Polícia Militar disse que no momento que o Conselho Tutelar retirava a terceira criança da casa, Mateus da Silva puxou uma faca e partiu contra um policial militar, que revidou atirando.

A Corregedoria da Polícia Militar esteve no local e vai investigar.