Pai e filho são presos por tentar matar pedreiro em Roraima

Nesta quinta-feira (13), Um homem, de 50 anos, e o filho dele, de 19, foram presos pela Polícia Civil por tentar matar um pedreiro em Boa Vista, Roraima.

De acordo com o delegado, o pai e a vítima, de 42 anos, possuem uma rixa antiga por causa de uma mulher.

A vítima estava indo para o trabalho, quando foi abordada pelo suspeito, que estava com uma arma e disparou várias vezes.

As investigações mostram que a arma usada no crime pertence ao filho do suspeito, que confessou que a emprestou para que o pai cometesse o crime.

Os dois foram presos em flagrante por homicídio qualificado, na modalidade tentado.