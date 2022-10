Pai e filho morrem após caírem do telhado enquanto faziam reparo

O acidente aconteceu na última segunda-feira (3), por volta de 15h30, na Avenida Nero Macedo, no setor Cidade Jardim, em Goiânia

Um idoso de 61 anos e um homem de 30 morreram após caírem de um telhado em Goiânia. De acordo com o capitão Rogério Matos, do Corpo de Bombeiros, eles eram pai e filho e estavam fazendo um reparo no local.

“Eles caíram de cerca de 10 metros e, quando nós chegamos, eles estavam politraumatizados e iniciamos a ressuscitação cardiopulmonar, mas infelizmente, depois de várias tentativas, vieram a óbito”, descreveu.

O acidente aconteceu na última segunda-feira (3), por volta de 15h30, na Avenida Nero Macedo, no setor Cidade Jardim, em Goiânia. O capitão informou que o suporte avançado da equipe foi deslocado, mas o estado de saúde das vítimas era grave e elas tinham sangramento.

O capitão disse ainda que não é possível saber detalhes de aconteceu o acidente. Rogério completou ainda que os homens apresentavam Trauma Crânio Encefálico (TCE).