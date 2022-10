Parlamento Europeu aprova adoção de carregador universal para smartphones

A medida forçará a Apple a abandonar a entrada específica para seus modelos de iPhone, conhecida como Lightning

O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira (4) uma lei que impõe um carregador universal, com entrada USB-C, para smartphones, tablets e dispositivos portáteis a partir do final de 2024, uma medida que obrigará a Apple a modificar seus modelos.

O regulamento foi aprovado por maioria esmagadora de 602 votos a favor e 13 contra, com oito abstenções. A medida forçará a Apple a abandonar a entrada específica para seus modelos de iPhone, chamada Lightning.

Durante as discussões, os eurodeputados argumentaram que a adoção de um modelo de carregador universal reduzirá a montanha de carregadores obsoletos descartados todo ano e reduzirá os custos para os consumidores.

Espera-se que a mudança economize pelo menos 200 milhões de euros (195 milhões de dólares) por ano e reduza mais de 1.000 toneladas de lixo eletrônico anualmente na UE, disse a comissária europeia de Concorrência, Margrethe Vestager.

A Apple resistiu energicamente às medidas para padronizar as entradas de carregamento para celulares e dispositivos portáteis, alegando que tal legislação prejudicaria a inovação tecnológica.

No entanto, os usuários dos modelos mais recentes do iPhone reclamam que a entrada Lightning é capaz de transferir dados em apenas uma fração da velocidade do USB-C.

Os regulamentos aprovados nesta terça-feira pelo Parlamento Europeu devem ser aplicados integralmente no prazo de dois anos para celulares, tablets, câmeras digitais, caixas de som portáteis, consoles portáteis de videogames e leitores eletrônicos, entre outros.

