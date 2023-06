Pai e filho morrem após atirador abrir fogo em formatura de ensino médio nos EUA

Tameeka Jackson-Smith disse à Associated Press que seu filho, Shawn Jackson, 18, e seu pai, Renzo Smith, 36, morreram no tiroteio

Um estudante de 18 anos recém-formado e seu pai foram assassinados após um atirador abrir fogo em Richmond, na Virgínia, no leste dos Estados Unidos, na terça-feira, 6. Cinco outras pessoas foram atingidas pelos tiros, disparados em um parque, onde centenas de pessoas estavam reunidas após uma cerimônia de formatura de ensino médio. O suspeito foi preso.

Tameeka Jackson-Smith disse à Associated Press que seu filho, Shawn Jackson, 18, e seu pai, Renzo Smith, 36, morreram no tiroteio. Ela disse que ela e a filha de 9 anos foram atropeladas por um carro durante a confusão instaurada após o início dos tiros. A menina foi tratada por ferimentos na perna e liberada do hospital.

“Ele estava tão feliz – oh meu Deus – porque conseguiu se formar Eu trabalhei duro.” Ela disse que estava caminhando em direção ao marido e ao filho em um parque próximo para se reunirem quando viu um homem correndo atrás deles e começando a atirar. “Eu não sei se ele estava atirando em todo mundo porque muitas pessoas foram baleadas por toda a área. Havia cerca de sete pessoas no chão”, disse ela.

O tiroteio aconteceu por volta das 17h em um parque em frente ao Teatro Altria, após a cerimônia de formatura da Huguenot High School. Centenas de pessoas estavam reunidas no local, entre estudantes e familiares. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas ou tratadas por ansiedade devido ao caos, de acordo com a polícia.

O suspeito Amari Pollard, 19, foi preso na manhã desta quarta-feira, 7, por duas acusações de assassinato em segundo grau, informou Colette McEachin, o principal promotor de Richmond à Associated Press. A polícia acredita que o suspeito conhecia pelo menos uma das vítimas.

Pollard disse que pretende contratar um advogado, então o tribunal deu sequência ao caso até uma audiência no final deste mês, escreveu McEachin, em e-mail. Pollard foi detido sem fiança Os registros do tribunal ainda não listaram um advogado que pudesse falar em seu nome.

Estadão Conteúdo