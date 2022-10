Pai e filha separados há 30 anos se reencontram após e-mail enviado à polícia

Márcia da Silva, de 33 anos, vive no Rio de Janeiro e não falava com o genitor, Dilson Gomes da Silva, desde a infância

Um pai e uma filha que não se viam há 30 anos tiveram um reencontro em Itajaí, no Litoral Norte catarinense, com ajuda da Polícia Militar. Márcia da Silva, de 33 anos, vive no Rio de Janeiro e não falava com o genitor, Dilson Gomes da Silva, desde a infância.

“Eu perdi o contato com meu pai aos dois anos de idade, quando a minha avó materna e uma tia, que me criaram, decidiram que eu não teria mais contato com ele”, relatou a mulher.

Márcia sabia apenas que o pai, pescador, havia se mudado para Itajaí. E, com essas informações, mandou um e-mail para a equipe do programa SOS Desaparecidos, da PM, em 17 de maio de 2022. Em 28 de setembro, com auxílio dos policiais, o encontro aconteceu.

O processo

Após o contato dela, os policiais solicitaram que Márcia enviasse cópias dos documentos pessoais, como identidade e certidão de nascimento, para iniciar o levantamento de informações sobre o possível paradeiro de Dilson.

Através do Sistema de Informação da Segurança Pública (SISP), foi possível localizar o pescador, que, de fato, estava morando em Itajaí. O trabalho, no entanto, levou tempo, já que o homem mudou de endereço algumas vezes, conforme a polícia.

“Eu me lembro dela em todo o momento, porque eu não vi o crescimento dela. Tudo que quero é vê-la. Vou conversar com ela. Se eu pudesse, eu ia embora para lá, ia viver ao lado dela”, afirmou o pai, antes de ver a filha.

Ela chegou à cidade catarinense após a PM garantir apoio financeiro para a viagem.