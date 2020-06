Pai e Filha morrem de coronavírus no mesmo dia após ficar seis horas esperando leito de UTI dentro de uma ambulância

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (1), pai, com 91 anos, e filha, com 66, morreram de coronavírus no município de Estância, em Sergipe. Os dois ficaram mais de 6 horas esperando atendimento em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) dentro de uma ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Aracaju.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES) a filha morreu por volta das 3 horas da manhã e o pai por volta das 8h.

Na data em que os familiares ficaram esperando leito em Aracaju a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou a falta de leitos em hospitais de porta de entrada. Por conta da falta de vagas, eles foram levados para o Hospital Regional de Estância, onde ficaram sedados e entubados.

A família do idoso acionou o Samu no dia 24, por volta das 10h40. Pai e filha foram transferidos para duas ambulâncias, onde ficaram até às 17h30. Sem conseguir vaga na UTI foram transferidos. O Hospital de Campanha de Aracaju só recebe pacientes encaminhados pelas outras unidades.

Foi durante a espera que o idoso precisou ser entubado. Eles foram levados à sede do Samu, lá a idosa foi entubada. De lá, seguiram para o hospital de Estância, onde deram entrada pouco antes das 20h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia da ocorrência, os pacientes estavam com suspeita de Covid-19. A doença foi confirmada na noite seguinte.