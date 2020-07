Pai de santo e esposa são presos acusados de violência sexual e cárcere privado

PUBLICIDADE

Na manhã desta segunda-feira (20) um pai de santo e a esposa foram presos, em Curitiba, suspeitos de enganar, estuprar e manter vítimas em cárcere privado. A Polícia Civil do Paraná explicou que as mulheres procuravam o casal para fazer um ritual religioso mas, por vezes, eram obrigadas a ter relações sexuais com o líder religioso em troca de favores espirituais.

O casal também é acusado de manter algumas vítimas, como uma adolescente de 14 anos, em cárcere privado. “Seis mulheres nos procuraram, sendo uma delas a adolescente de 14 anos. Todas dizem que o pai de santo oferecia favores espirituais em troca de relações sexuais, inclusive com a participação da esposa em alguns casos. Ele dizia para as mulheres que incorporava entidades na hora de praticar o estupro. Também temos o relato de que algumas vítimas eram mantidas em cárcere privado, sendo obrigadas a limpar o local e impedidas de sair”, afirmou o delegado da PCPR, Rinaldo Ivanike.

Parentes das vítimas procuraram a polícia para denunciar o casal. “Estes parentes não conseguiam contato com essas vítimas e, na investigação, chegamos ao casal. Pelo que apuramos, os abusos eram frequentes, inclusive duas mulheres afirma ter tido filhos com ele”.

Segundo a polícia, o casal nega todas as acusações. “Ele diz que apenas fazia boas ações e nega tudo. A esposa também nega, mas os dois estão com prisão preventiva por estupro de vulnerável, cárcere privado, estelionato e estupro mediante fraude”.

