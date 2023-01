Pai dá socos em filha de 4 anos que tentou proteger mãe de agressões

O crime aconteceu por volta de 1 da manhã, quando o homem chegou bêbado em casa

Um homem, de 40 anos, foi preso após espancar a esposa a capacetadas e dar socos na filha, de 4 anos, que tentou defender a mãe, na madrugada desta segunda-feira (16), no município de Sete Quedas, a 467 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta de 1 da manhã, quando o homem chegou bêbado em casa. Exaltado, o suspeito ficava perguntando de sua carteira para a esposa, “cadê minha carteira?”.

Em depoimento, a vítima disse responder que a carteira estava no bolso do homem. No entanto, o suspeito ignorou a resposta e iniciou uma série de agressões contra a companheira.

Foi neste momento, que a filha do casal teria tentando defender a mãe e acabou levando socos no rosto e caindo no chão.



A Polícia Militar foi acionada, e ao chegar no local, o homem precisou ser algemado devido seu descontrole e encaminhado para a delegacia.