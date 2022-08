Padre mineiro é encontrado morto em igreja de Curitiba

Na manhã desta terça-feira, 03, um padre mineiro, de 59 anos, foi encontrado morto nas dependências de uma igreja de Curitiba

Na manhã desta terça-feira, 03, um padre mineiro, de 59 anos, foi encontrado morto nas dependências de uma igreja de Curitiba, capital do Paraná. Marcos Leite Azevedo atuava como pároco na Igreja Bom Jesus do Cabral.

As causas do falecimento não foram reveladas.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Paraná. O padre nasceu em Carmo do Rio Claro, cidade do Sul de Minas Gerais. No município, vivem os familiares dele.

De acordo com a Arquidiocese de Curitiba, o velório do padre será realizado na desta quarta-feira, 03, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Colombo, com missas às 12h e às 16h. Na sequência, às 19h, o corpo seguirá para Carmo do Rio Claro, onde será sepultado junto de seus familiares.

Azevedo nasceu em 21 de setembro de 1963. Ele ensinou a regra dos Passionistas em 21 de janeiro de 1989, sendo ordenado sacerdote em 16 de janeiro de 1994.