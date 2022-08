Presidente da Câmara dos Deputados dos EUA deixa Taiwan

Em resposta à viagem, a China disse que faria exercícios militares em seis pontos ao redor da ilha – a qual considera uma província rebelde

A ida a Taiwan da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, gerou uma grande reação da China, que considerou isso uma provocação, e passou dias advertindo os EUA e Taiwan. A chefe do Legislativo norte-americano deixou a ilha nesta quarta-feira (3), depois de ter prometido solidariedade e saudado a democracia do local.

Pelosi afirmou ter viajado por vontade própria, e não foi impedida pelo princípio de separação dos Poderes vigentes em Washington, apesar de ter sido advertida de que não seria o melhor momento para tal ação. Em resposta à essa viagem, a China avisou que faria exercícios militares em seis pontos ao redor da ilha – que é considerada pelo país como uma província rebelde.

Já o governo de Taiwan afirmou hoje que esses exercícios militares que a China irá fazer em torno da ilha equivalem a um bloqueio aeronaval de seu território, obrigando o fechamento de grandes áreas para evitar acidentes, já que as simulações aeronavais serão com tiro com munição real.

Nancy Pelosi deve continuar sua viagem pela Ásia, agora com visitas à Coreia do Sul e ao Japão. seu avião decolou de Taipé, capital de Taiwan, por volta das 7h (horário de Brasília).