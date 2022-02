Padre deixa paróquia na BA após compartilhar vídeo erótico e fiéis suspenderem dízimo

Em uma página oficial da paróquia, o padre Francisco Oliveira, 45, voltou a afirmar que o vídeo não foi enviado propositalmente

Nesta segunda-feira, 14, o padre responsável há sete anos pela paróquia de Oliveira dos Campinhos, distrito de Santo Amaro, recôncavo baiano, anunciou a sua saída. Na última quarta-feira, 2, o padre compartilhou em um grupo de fiéis um vídeo pornográfico que causou polêmica no distrito e região.

O vídeo em questão tem pouco mais de dois minutos de duração e mostra dois homens tendo relações sexuais.

Em uma página oficial da paróquia, o padre Francisco Oliveira, 45, voltou a afirmar que o vídeo não foi enviado propositalmente. Além disso, disse que a decisão de deixar a paróquia foi porque parte dos fiéis pararam de contribuir com o dízimo.

“Estão tramando algo contra a paróquia, motivando as pessoas a não contribuírem mais com o dízimo e as ajudas para os festejos paroquiais. E vocês sabem, sem a ajuda não poderemos caminhar, então por causa disso decidi deixar a paróquia, para ver se acalma os corações inflamados”, escreveu o padre.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Franciso ainda afirmou que conversou com um bispo e que teria recebido apoio em relação à decisão de saída. Na declaração, ele pediu desculpas novamente e agradeceu as amizades construídas na paróquia.

“Acredito eu que neste tempo procurei fazer o bem, se fiz algo que não agradou peço desculpas, agradeço pelo carinho, acolhida e amizade de todos que são meus verdadeiros amigos”, disse o padre.

“Para aqueles que se diziam meus amigos, mas que na hora que mais precisei viraram-me as costas, só cabem fazer o que nos ensina a palavra de Deus em MT 5.44: Amai vossos inimigos e rezai por aqueles que lhe fazem o mal”, concluiu.

Caso

O religioso disse ao g1, quando as imagens viralizaram na internet, que enviou o vídeo indevidamente ao grupo que compartilhava com os fiéis da paróquia, intitulado “Sagrada Família”. Francisco alegou, ainda, que tem problemas de coordenação motoro e postou o conteúdo de forma involuntária e indevida, logo depois de receber de outro contato e tentar deletar o material.

“Sou portador de uma comorbidade, e não tenho coordenação motora. Recebi muitos vídeos pornográficos. Como não dou ‘Ibope’ a essas coisas, excluí. No momento em que apertava a lixeira do aparelho, entrou uma mensagem do grupo da Sagrada Família e o vídeo foi parar no grupo. Foi por engano”, detalhou

Assim que o vídeo foi publicado, alguns membros questionaram a mensagem e outros saíram do grupo.

“Meu Deus, que absurdo é esse?”, indagou surpreso um membro da paróquia que estava no grupo.

“Uma vergonha! Estou fora”, disse outro fiel, antes de sair do grupo.

Foto: Reprodução

O padre só percebeu a gafe depois que os fieis reclamaram no dia seguinte ao ocorrido.

“Um integrante do grupo se posicionou, questionou fui averiguar e o vídeo estava no grupo. Apaguei e me retratei com o grupo contando o que aconteceu”, comentou.