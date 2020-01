Padre Cícero ganha exposição no Museu de Louvre, em Paris

PUBLICIDADE 

Em outubro, o padre Cícero será tema de uma exposição no Museu de Louvre, em Paris, um dos mais importantes do mundo. Ainda sem data definida, a mostra terá uma semana de duração e exibirá quatro artefatos do sacerdote, aclamado como santo popular do Nordeste.

A iniciativa é do jornalista e produtor cultural Marcelo Fraga, que será condecorado pela Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture, em 24 de outubro, e aproveita a oportunidade para expor objetos pessoais do “padrinho”, como é chamado pelos romeiros.

A coleção terá uma escrivaninha que pertenceu ao padre Cícero e seu título de eleitor, que ainda está preservado. Outro item importante é uma escultura de madeira de 15 centímetros do padre feita pelo artesão Mestre Noza, falecido em 1983, e que batiza o Centro de Cultura Popular Mestre Noza, em Juazeiro do Norte.

O convite para a exposição partiu da jornalista brasileira Diva Pavesi, que mora há 35 anos na França e preside a Divine Académie, na capital francesa. Os dois tiveram contato no Rio de Janeiro, onde Marcelo realiza exposições e eventos sobre o padre Cícero e a cultura nordestina.

Natural do estado do Paraná, Marcelo visitou Juazeiro do Norte pela primeira vez há 20 anos. Dois anos depois, adquiriu parte dos objetos pessoais do sacerdote que eram mantidos pela professora Generosa Alencar, órfã criada pelo padre Cícero. Após sua morte, o material ficou com a escritora Fátima Menezes, que o vendeu.

Alguns destes itens foram expostos em unidades do Sesc no Rio de Janeiro por dois anos e visitados por aproximadamente 150 mil pessoas. A exposição abordava temas como meio ambiente, religiosidade, economia criativa do Nordeste e artesanato.