Padrasto é preso suspeito de estuprar enteadas

Na última sexta-feira (17), um homem foi preso suspeito de estuprar e importunar sexualmente as enteadas, de 15 e 18 anos, em Aracaju (SE).

A Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav) também investiga se ele teria abusado as próprias filhas, de dois e oito anos de idade.

Conforme as investigações, o homem se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com elas, as constrangia, chegava a oferecer dinheiro e passou a ameaçá-las de morte caso fosse denunciado.

Por omissão, a mãe das vítimas também será indiciada por estupro de vulnerável e importunação sexual.

De acordo com a polícia, apesar de terem contado os abusos sofridos à mãe, ela nunca tomou providências para denunciar e sempre retomou a convivência com o investigado