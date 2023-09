Padrasto é preso suspeito de estuprar crianças em GO

A mãe das crianças enfrenta acusações, sendo presa por omissão

Um padrasto foi detido sob a suspeita de ter praticado estupros contra suas enteadas, com idades de 6, 9 e 11 anos. A denúncia surgiu quando uma das crianças decidiu relatar os abusos à escola que frequentava.

De acordo com informações da Polícia Civil, não apenas o padrasto, mas também a mãe das crianças enfrenta acusações, sendo presa por omissão, após uma das filhas ter compartilhado com ela os terríveis crimes que vinham sofrendo.

No interrogatório policial, o padrasto negou veementemente qualquer envolvimento nos abusos, enquanto a mãe admitiu que sua filha havia mencionado os incidentes. Ela expressou arrependimento por não ter tomado medidas adequadas anteriormente.

Segundo o relato do delegado Kleber Leandro Toleto Rodrigues, durante o depoimento, a mãe revelou que tinha receios em relação à prisão do companheiro, uma vez que ele era o principal provedor financeiro da família, e ela temia que, sem ele, a família enfrentaria dificuldades financeiras. As prisões do casal ocorreram na manhã da última quarta-feira (20) na fazenda onde a família residia.

O delegado detalhou que a denúncia surgiu na semana anterior, quando a criança de 6 anos estava visivelmente perturbada e pediu para conversar com a psicóloga da escola.