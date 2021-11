Operação Narciso é deflagrada no combate a crimes contra a dignidade sexual

Já passa de nove o número de vítimas que acusaram o investigado

Na terça-feira (9), a Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou a Operação Narciso, que visa a investigar crimes sexuais praticados por cirurgião plástico que atuava em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

Já passa de nove o número de vítimas que acusaram o investigado. O homem foi preso preventivamente e autuado em flagrante por porte de arma de fogo. Além disso, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Três Figueiras e Chácara das Pedras.

Durante a ação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, armas, documentos, medicamentos, lubrificantes íntimos, preservativos e outros objetos.

Além disso, o consultório médico era utilizado clandestinamente para realização de procedimentos cirúrgicos, sem equipamentos adequados ou autorização legal e completamente fora dos padrões de higiene e saúde.

A Vigilância Sanitária foi acionada e, de acordo com os técnicos, o local não tinha autoclave, os instrumentos estavam enferrujados, haviam vários medicamentos vencidos, além de lixo descartado de forma irregular e sangue em vários locais, objetos e móveis do consultório.

Com informações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul