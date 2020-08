Operação da polícia apreende carros de youtubers que publicam vídeos de racha

PUBLICIDADE

4 veículos foram apreendidos em uma operação da Polícia Civil em Campo Grande-MS. Os dirigíveis pertencem aos youtubers Eduardo Razuk e Luan Galasso. Os agentes também apuram alguns cartões de memória e celulares que foram recolhidos com os carros, a fim de procurar possíveis vídeos com gravações de rachas. Além disso, há a suspeita de que os carros foram alterados ilegalmente.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa segunda-feira (24). Na casa de Razuk, em um bairro nobre, foram apreendidos uma caminhonete e dois carros de luxo, uma BMW e um Mini Cooper, além uma pequena porção de maconha. De acordo com a polícia, o namorado do youtuber assumiu a posse da droga. Ele foi autuado e liberado em seguida.

O quarto carro pertenceria a Luan Galasso. Os investigadores avaliaram que o veículo é contrabandeado do Paraguai e estava sendo desmanchado na oficina do youtuber. Um funcionário do estabelecimento foi preso por recepção e liberado após pagar fiança de R$ 5 mil.

Os investigadores apontam para a suspeita de que os veículos tenham passado por alterações que não são permitidas por lei, como rebaixamente, turbo e modificações para aumentar a potência do motor, alterações que são proibidas pelo Código Nacional de Trânsito. A polícia local irá realizar uma perícia nos veículos para verificar se tais modificações foram feitas. A defesa de Razuk nega que as alterações realizadas nos carros sejam ilícitas.

Além dos carros, foram apreendidos celulares e cartões de memória de gravações com possíveis registros dos rachas. Todo material também será periciado, segundo a polícia.

Os youtubers alvos da operação possuem canais com quase 800 mil inscritos, onde postam vídeos em que aparecem dirigindo em alta velocidade. Razuk chegou a ser preso, mas foi liberado após pagar fiança. Ele é investigado pelo crime de receptação e está sendo processado por incitação ao crime, direção perigosa, e desobediência, porque violou o toque de recolher em Campo Grande.