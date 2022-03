Onça é resgatada depois de passar mais de 6 horas em quintal de residência no MS

O felino foi encontrado por Gleica Carolina Alves da Silva, 32, moradora da casa. Ela acordou assustada com os latidos dos cachorros

Por volta das 14h desta terça-feira, 9, uma onça parda foi resgatada depois de passar mais de seis horas no quintal de uma residência em Batagussu, Mato Grosso do Sul. O animal foi capturado em segurança e será devolvido para a natureza.

O felino foi encontrado por Gleica Carolina Alves da Silva, 32, moradora da casa. Ela acordou assustada com os latidos dos cachorros. A onça estava no quintal da residência, escondida em meio a objetos que ficam no local.

Equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA), Bombeiros e Imasul, com técnicos do CRAS e com o apoio de um avião, foram até o local e conseguiram realizar o resgate do animal com a ajuda de dardos tranquilizantes.

De acordo com a avaliação do médico veterinário e do biólogo que participaram da ação, a onça é um macho jovem e sem ferimentos. Segundo a PMA de Batagussu, o felino será devolvido para a natureza em uma reserva de Anaurilândia, assim que os efeitos da anestesia passarem.