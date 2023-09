Nova atualização do WhatsApp pode desconectar 15 modelos de dispositivos em outubro

Esta decisão segue um precedente estabelecido em julho, quando 35 outros dispositivos também perderam a capacidade de rodar o aplicativo de mensagens

A partir do dia 24 de outubro, uma nova atualização do WhatsApp trará uma mudança significativa que afetará a compatibilidade de 15 modelos diferentes de celulares e tablets. Principalmente, esses dispositivos são aqueles equipados com o sistema operacional Android 4.1 ou versões ainda mais antigas.

De acordo com informações oficiais divulgadas pelo WhatsApp, a partir do próximo mês, os usuários que possuem esses modelos de dispositivos que perderão a compatibilidade com o aplicativo devem considerar seriamente a aquisição de aparelhos com sistemas operacionais mais recentes.

Para continuar a utilizar o WhatsApp sem interrupções, será necessário que o smartphone esteja rodando sistemas Android com versões superiores a 5.0, iOS com versões superiores a 12 ou KaiOS 2.5.0, ou ainda versões mais recentes desses sistemas. Além disso, é importante destacar que o aparelho deve oferecer suporte a SMS, pois isso é necessário para permitir a validação da conta no WhatsApp.

Essa atualização visa garantir um desempenho mais eficiente do aplicativo em dispositivos mais modernos e oferecer uma experiência de usuário mais segura e atualizada. Portanto, os usuários que possuem dispositivos mais antigos devem considerar a atualização de seus aparelhos para continuar desfrutando dos recursos do WhatsApp sem problemas.